"البحوث الزراعية" ينظم يوم الحقل السنوى للقمح بمحطة سخا

نظم مركز البحوث الزراعية يوم موسع للقمح للقيام بدوره الدور الارشادي والتدريبي لتوعية المزارعين، حيث قام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية وباحثين القمح من مختلف المحطات بالتوجه إلى محطة بحوث سخا لتنفيذ يوم موسع للقمح واستقبلهم الدكتور محمد أبو اليزيد مدير المحطة وأعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة.

وتم استعراض للبرنامج البحثى بداية من الأصناف الجديدة والسلالات الحديثة المرشحة للتسجيل وبرنامج المعاملات وأفضل التوصيات الفنية والاكثارات، فى حضور كبار المزارعين ومندوبين من شركات التقاوى وأساتذة الجامعات المصرية وعدد من الباحثين فى مختلف التخصصات البحثية.

وأشاد الجميع بالمستوى المتميز للاصناف الجديدة و البرنامج البحثى الذى يماثل افضل البرامج البحثية على مستوى العالم والمستوى الاحترافى لباحثين القمح على مستوى الجمهورية وخاصة محطة سخا.

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