"المركزي للمبيدات" يوقع مذكرة تفاهم في مجال سلامة الغذاء

وقعت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، مذكرة التفاهم مع إحدى الشركات الرائدة في مجال المعايرات والاختبارات، وذلك بمقر المعمل المركزي.

ويأتي هذا التعاون في مجالات اختبارات سلامة الغذاء، والتدريب، وتقديم الاستشارات الفنية.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المعمل المركزي للمبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يسعى دائماً لتقديم خدماته لجميع الجهات العاملة في القطاع الزراعي في مصر، ويؤدي دوراً هاما في دعم منظومة سلامة الغذاء.

كما أوضحت ابو يوسف أن المعمل يضم أحدث الأجهزة المستخدمة في المعامل العالمية، ويعتمد على فريق عمل متكامل يتمتع بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن من أبرز ما يميز المعمل هو دوره القومي في حماية المستهلك من خلال المشاركة في منظومة التسجيل والرقابة على المبيدات الواردة إلى مصر، فضلاً عن دوره الفعال في البرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية من مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وقد اتفق الطرفان على بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم فور توقيعها، بما يدعم منظومة سلامة الغذاء في مصر ويُسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.

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