أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين

الإثنين 07/أبريل/2025 - 01:14 م

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 7-4-2025، لتتأرجح أسعار الطماطم بين 3.5 إلى 10 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والبصل الأحمر 30 جنيها والفلفل الحامي 40 جنيها والباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والخيار 10 جنيهات و الكوسة 12 والفلفل الرومي 24 جنيها.

وسجل سعر قفص الطماطم بسوق العبور ما بين 70 جنيها إلى 200 جنيه والفلفل الرومي 10 جنيهات والليمون 50 جنيها والكوسة 7 جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي جنيهين إلى 6 جنيهات.

سعر الخضراوات والفاكهة

وبلغ سعر الخس الكابوتشا 10 جنيهات للواحدة للمستهلك ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر 15 والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو والقرنبيط 15 جنيها.

كما استقر سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها، في حين سجل سعر الباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان المخدد 18 جنيها والباذنجان الرومي 18 جنيها.

وبلغ سعر البصل الذهبي 20 والبصل الأحمر 20 والفلفل الأحمر والشطة 28 جنيها والفلفل الرومي 30 والفلفل الحامي 28 جنيها والفلفل الألوان 70 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 15 جنيها والجزر 10 جنيهات والليمون 80 جنيها.

أما الكنتالوب فقد سجل 25 جنيها والعنب الأحمر والعنب المستورد 110 جنيها والجوافة 25 جنيها والموز البلدي 25 جنيها والموز المستورد 120 جنيها والتفاح الأخضر 170 جنيها والبرتقال واليوسفي 15 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر التفاح الأصفر 120 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والكمثرى البلدية 35 جنيها والكمثرى المستوردة 135 جنيها والكيوي 150 جنيها والأفوكادو 220 جنيها والخوخ البلدي 150 جنيها والبطيخ 25 جنيها للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة

أما سعر التفاح الأخضر تراوح بين 120 جنيها إلى 160 جنيها والبرقوق المستورد 150 جنيها والمانجو 170 جنيها والقشطة 200 جنيه للكيلو والمانجو الكنت 170 جنيها والقشطة البلدي 170 جنيها.



وبلغ سعر البطيخ 200 إلى 220 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 25 جنيها والمستورد 120 جنيها والبلح البرحي 65 جنيها والبرتقال أبو سرة 20 جنيها، و الكاكا 50 جنيها والبلح 60 جنيها والقشطة 170 جنيها للكيلو.