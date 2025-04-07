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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس غائم على الإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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سيطرت السحب المنخفضة الكثيفة على طقس الإسكندرية والتي حجبت أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الاثنين والتي سجلت 22 درجة مئوية، مع يرعة رياح 15 كم/ ساعة، وتوقعات بسقوط أمطار تصل نسبتها إلى 10%.

ونشرت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، سيطرة الاجواء المعتدلة في الصباح الباكر وحتى ساعات الليل على أغلب الانحاء.

مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما أعلنت عن انخفاض متوقع لدرجات الحرارة من 6 إلى 7 درجات من اليوم وإلى الخميس القادم، ثم العودة إلى الأجواء الربيعية واعتدال درجات الحرارة.

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