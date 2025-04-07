رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي حيث تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وتناول الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع المأساوي في قطاع غزة.

وأكد الجانبان ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، فضلاً عن إطلاق الرهائن. كما توافقت وجهات نظرهما على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، واتفقا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

وأثنى الرئيس السيسي على دعم فرنسا المتواصل للأشقاء الفلسطينيين في هذا الصدد.

وأضاف الرئيس السيسي أنه أكد للرئيس ماكرون مجدداً، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما دامت القضية الفلسطينية بلا تسوية عادلة، مشيراً إلى معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحروب المستمرة.

كما بحث الزعيمان سبل تدشين أفق سياسي ذو مصداقية لإحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.