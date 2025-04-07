وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب زيارة وزير التربية والتعليم

توفي اليوم أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، بشكل مفاجئ بعد أن تعرض لأزمة صحية عقب زيارة وزير التربية والتعليم لعدد من مدارس الإدارة، حيث سقط أمام إحدى المدارس بعد انتهاء الزيارة، وتم نقله إلى مستشفى الباجور التخصصي، ولكن القدر حال دون إنقاذه.

وقد حضر عدد من القيادات التعليمية والأمنية إلى المستشفى، منهم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثمان إلى أسرته.

من المقرر أن يتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر من مسقط رأسه بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، على أن يُستقبل العزاء في دوار العائلة.

وقد عم الحزن بين أهالي مركز الباجور والمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم بالمنوفية، لما كان يتمتع به الفقيد من سمعة طيبة وأخلاق رفيعة طوال فترة عمله.