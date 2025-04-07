أسعار الدواجن اليوم في مصر

الإثنين 07/أبريل/2025 - 03:51 م

شهدت أسعار الدواجن في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 تراجع ملحوظ في السوق المصرية، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة بنحو جنيهين، ليسجل ما بين 80 و81 جنيها، وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويُذكر أن حجم استثمارات قطاع مزارع الدواجن في مصر يصل إلى نحو 90 مليار جنيه، ويوفر هذا القطاع الحيوي فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء لتتراوح بين 90 و93 جنيهًا للكيلو حسب اختلاف المناطق. وأشار عبدالعزيز السيد إلى أن إنتاج البيض في مصر يبلغ 13 مليار بيضة سنويًا، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار تطوير هذا القطاع، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة لدفع قطاع الثروة الداجنة، تهدف إلى تشجيع إقامة مشروعات متكاملة في المناطق الصحراوية، وتضم مراحل متعددة من الإنتاج مثل: التفريخ، والزراعات التكاملية، والإنتاج، والمجازر، وإنتاج الأعلاف، وتدوير المخلفات.

أسعار الرومي اليوم

شهدت أسعار الديوك الرومي استقرار لتدور بين 120 و135 جنيها للكيلو. وتسعى وزارة الزراعة إلى زيادة معدلات تصدير الدواجن المصرية من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما في السعودية والكويت.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي نتيجة ضعف الإنتاج المحلي الذي لا يغطي احتياجات السوق. ويتراوح وزن الديك الرومي الواحد بين 6 و12 كيلو جرام.

أسعار البط اليوم

تراوحت أسعار البط في الأسواق المصرية اليوم بين 100 و130 جنيهًا للكيلو. وأوضح عبدالعزيز السيد أن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء في مصر يبلغ نحو 21.5 كيلو سنويًا. ويبلغ عدد طيور البط في مصر قرابة 4 ملايين طائر، أي ما يعادل 7% من إجمالي الثروة الداجنة.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار دواجن انخفاض بنحو جنيهين، حيث سجلت الدواجن البيضاء 80 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو 85 جنيها. ويقدر عدد المربين في قطاع الدواجن بين 50 و60 ألف منشأة، من بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عند مستوى 38 و39 جنيها للكتكوت الواحد في السوق المحلية، في ظل استهلاك محلي يقدر بـ 150 ألف طن من الدواجن البيضاء شهريا. كما بلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 100 جيه