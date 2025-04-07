4 مليارات يورو.. السيسي: نتطلع إلى صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعم الفرنسي لمصر، الذي أسهم بشكل كبير في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة أربعة مليارات يورو.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا الدعم يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وكذلك في القارة الإفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يتطلع في هذا الإطار إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.