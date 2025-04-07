عبد اللطيف يتابع انتظام الدراسة ويؤكد: طلابنا قادرون على التميز

اختتم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته التفقدية لعدد من مدارس إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، والتي جاءت ضمن جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من تنفيذ السياسات والقرارات الوزارية داخل المدارس.

حوار مباشر مع المعلمين ومتابعة آراء أولياء الأمور

استهل الدكتور عبد اللطيف ختام جولته بزيارة مدرسة "الشهيد محمد رضا وجيد فراج الإعدادية بنون"، والتي تضم 595 طالبًا، حيث تفقد حجرات المعلمين، وأدار حوارًا مباشرًا معهم تناول آليات تنفيذ العملية التعليمية وتحدياتها.

كما تابع الوزير توزيع استبيانات تقييم أولياء الأمور بشأن نظام "البكالوريا المصرية" أو "الثانوية العامة"، واطّلع على أداء الطلاب داخل الفصول وسجلات الدرجات، مشيدًا بالجدية والالتزام داخل المدرسة.

تفاعل طلابي مميز ورسائل تحفيزية من الوزير

واصل الوزير جولته بزيارة مدرسة "الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة"، والتي تضم 2781 طالبًا وطالبة.

تفقد عددًا من فصول الصفين الأول والثاني الثانوي، واطلع على كراسات الحصص وكشوف الدرجات، كما دار حوار مفتوح بينه وبين الطلاب حول المناهج الدراسية ونظام الامتحانات.

وأكد عبد اللطيف أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، موضحًا أن دمج التكنولوجيا في التعليم بات أمرًا ضروريًا لبناء مستقبل مهني قوي.

لفتة إنسانية.. الوزير يكرّم الطالب الأول على المدرسة

خلال زيارته لمدرسة الشهيد محمد عادل، طلب الطالب المتفوق أحمد مصطفى محمود، الحاصل على المركز الأول على مستوى المدرسة، التقاط صورة تذكارية مع الوزير.

واستجاب الدكتور عبد اللطيف للطلب بترحاب، وأشاد بتفوقه، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم النماذج الطلابية المشرفة وتحفيزهم على التميز والاستمرار في الاجتهاد.

ختام الجولة.. إشادة بانضباط مدارس الباجور وارتفاع مستوى التحصيل

في نهاية جولته، أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف عن تقديره للانضباط الذي لمسه داخل مدارس إدارة الباجور التعليمية، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات المدرسية في تطبيق السياسات التعليمية بفعالية، وحرص الطلاب على الانتظام والتحصيل العلمي.

وأكد أن ما شهده خلال الجولة يُعد نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في باقي المحافظات، ويعكس روح الالتزام والتعاون بين المدرسة والأسرة من أجل دعم العملية التعليمية.