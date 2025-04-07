أقوال عاطل إفريقي أصيب علي يد 3 أشخاص يحملون نفس جنسيته بعين شمس

استمعت نيابة عين شمس إلي اقوال عاطل يحمل جنسية احدي الدول الافريقية اصيب بجرح قطعي بالساق اليسري علي يد 3 اشخاص من ذات جنسيتهم.

وقال المجني عليه اثناء سيره بالشارع مع صديقته تحمل ذات جنسيته حاصره المتهمين ووجهوا اليه كلمات والفاظ تخدش الحياء ثم تحرشوا بصديقته وحاولوا لمس جسدها فتدخل للدفاع عنها

واضاف المجني عليه ان المتهمين تكالبوا عليه ضربا في كل انحاء جسده حتي اصابوه بجرح في ساقه.

القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على 4 أفارقة بعد مشاجرة طاحنة بينهم بسبب التحرش بصديقة أحدهم بمنطقة عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل ، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى و طرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 سلاح أبيض "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.