المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر.. 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح.. الزراعة: رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين

أولت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إهتمامًا خاصًا بمحصول القمح باعتباره المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر وأحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، ان وزير الزراعة وجه كل من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الادارات المعنية في الوزارة بتقديم كافة اوجه الدعم لمزارعى القمح.

وأوضح إبراهيم، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 3,1 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة من 9 إلى 10 مليون طن، مؤكدا أن الخدمات التى تقدمها الدولة للمزارعين تتمثل في استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغطي الإحتياجات.

وأشار إبراهيم، إلى أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغيرات المناخية، لافتا الى أن القمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.

أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بدعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة، وتوزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوي الجمهورية والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

ولفت الى أن الوزارة تقوم بالدعم الفني والإرشادي للمزارعين ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوي الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية)، كما يتم دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات منها رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورا للمزارعين، وتوفير الميكنه الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد فى المحصول، وفتح باب استلام القمح مبكرا مع بداية الحصاد فى النصف الثانى من شهر ابريل، كما كثفت وزارة الزراعة نشاطها الارشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصه بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول الا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة، كذلك عدم الحصاد الا بعد نضج الحبوب وتوضيح علامات النضج لتقليل الهادر فى المحصول.