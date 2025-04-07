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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد رسوم ترامب الجمركية.. خبير: الاقتصاد الأمريكى يشهد موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة

محمد البهواشي، الخبير
محمد البهواشي، الخبير الاقتصادى
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قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادى، إن هناك حالة من التصاعد في ردود الأفعال على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50%، والتى ستضر السوق الأمريكية، ولا توجد دولة تنتج منتجًا محليًا بمواد محلية خالصة ،وهناك تعاون بين دول العالم لتبادل المنافع.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد موجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، وهذه الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية بين الدول.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالواردات من مختلف دول العالم، حيث إن السياسات الاقتصادية العالمية، وخصوصًا العولمة الاقتصادية، قد أسهمت في أن تكون المنتجات العالمية مصنوعة من مكونات متعددة البلدان.

رسوم ترامب الجمركية الاقتصاد الأمريكى