جامعة عين شمس تستضيف المؤتمر السنوي الـ 26 لجمعية أمراض دم وأورام الأطفال

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الـ 26 لجمعية أمراض الدم وأورام الأطفال ESPHI، بالتعاون مع وحدة أمراض دم وأورام الأطفال وزرع النخاع بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كما شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال الطبي، منهم الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور محسن الألفي، رئيس قسم الأطفال الأسبق بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى نخبة من كبار الأطباء والعلماء.

وقد أعربت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فخرها بما تقدمه جامعة عين شمس من جهود لتطوير تخصصات طب الأطفال، مؤكدة أن الأطباء والعاملين بالمنظومة الطبية في الجامعة يبذلون جهودًا كبيرة رغم التحديات الصحية الراهنة، مشيدة بمبادرة "شريان العطاء" التي تهدف إلى دعم العمل المجتمعي وتنظيم حملات تبرع بالدم.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، بدور جامعة عين شمس في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن تعديل قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة مهمة لحماية الأطباء وحقوق المرضى على حد سواء.

كما استعرض الدكتور محسن الألفي تاريخ قسم أمراض دم وأورام الأطفال بجامعة عين شمس، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، مشيدًا بدور الدكتور سامي خليفة، مؤسس القسم، في تقديم رعاية طبية متخصصة للأطفال.

واختتم المؤتمر بعرض عدد من الجلسات العلمية المتخصصة التي تناولت أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض دم الأطفال وزرع النخاع، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقات العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال.

كما تم تكريم الدكتور محسن الألفي من قبل الأستاذة الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لمنظمة الهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهوده الكبيرة في رعاية الأطفال المرضى ودعمه للمبادرات المجتمعية والإنسانية.