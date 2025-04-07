محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع صرف صحي كفر هورين والحلامشة

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه لقاءاته اليومية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة مدير مديرية الأوقاف، وممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بتكليف السكرتير العام المساعد وبالتعاون مع الجهات المختصة بفحص شكوى أهالي شارع المحطة بقرية دنشواي بالشهداء بشأن استكمال توصيل خدمة الصرف الصحي بالمنطقة ضمن أعمال حياة كريمة والعرض بالموقف لاتخاذ اللازم وتذليل العقبات ، كما استمع المحافظ لشكوى أهالي قريتي الحلامشة و كفر هورين ببركة السبع يلتمسون سرعة إنهاء معوقات تسليم مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه، موجهاً بإعداد خطاب لرئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض الموقف واتخاذ إجراءات عاجلة لنهو المشروع في أسرع وقت استجابة للأهالي ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة مشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي باعتباره أولوية أولي ضمن منظومة العمل.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالنزول الميداني والمعاينة علي الطبيعة لفحص شكوى مواطنة من ناحية كمشيش تتضرر من وجود تسريب مياه صرف صحي ناتج من خزان أحد جيرانها مما يلحق الضرر بمنزلها واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حفاظاً علي حقوق المواطنين.

هذا ووجه المحافظ مدير مديرية الأوقاف باتخاذ اللازم بشأن طلب أهالي قرية نادر بالشهداء يلتمسون الموافقة علي تسهيل إجراءات إحلال وتجديد مسجد أبو سلامة بالجهود الذاتية ، كما وجه المحافظ إدارة المجالس بالديوان العام بالسير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقبول تبرع قطعة أرض علي مساحة 264 م2 ملك أحد مواطنى عزبة الخمسين بمنوف لإقامة مسجد عليها لخدمة الأهالي .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.