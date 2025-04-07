بالفيديو.. أستاذ علاقات دولية: فرنسا حليف استراتيجي لمصر وتدعم حل الدولتين

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تُعد زيارة مهمة للغاية، وتعكس وجود تنسيق مصري – فرنسي على أعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة.

وأوضح فارس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا التوافق بين مصر وفرنسا لم يظهر فجأة، بل هو امتداد لعلاقات استراتيجية راسخة ورؤية سياسية مشتركة تجاه قضايا المنطقة.

وأضاف أن الدولة الفرنسية تُعد حليفًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ظل وجود تقارب في وجهات النظر بين الجانبين، حيث يدعمان بشكل واضح ضرورة تنفيذ حل الدولتين، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار الدكتور حامد فارس إلى أن هذا التعاون بين مصر وفرنسا ليس جديدًا، حيث سبق أن عُقدت قمة في عام 2021 خلال عدوان سابق على قطاع غزة، وأسفرت حينها عن بيان مشترك مصري – فرنسي أكد رفض العدوان ودعم الحلول السلمية.