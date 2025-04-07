وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس المنوفية.. إشادة بالانضباط وتفاعل أولياء الأمور

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة لعدد من مدارس محافظة المنوفية، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكد من تنفيذ القرارات الوزارية وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب.

استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة "بي العرب الابتدائية بنات" التابعة لإدارة الباجور التعليمية، والتي تضم 263 طالبة، حيث تفقد انتظام الدراسة داخل الفصول ومستوى الانضباط العام، واطلع على كراسات الطالبات وسير الحصص الدراسية.

كما أجرى الوزير نقاشات مباشرة مع إدارة المدرسة والمعلمين، تناولت آليات تقييم الطلاب وتفعيل قواعد الانضباط والغياب، مشيدًا بارتفاع نسب الحضور وحرص الإدارة على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

واستكمل جولته بمدرسة "بي العرب الابتدائية" التابعة لنفس الإدارة، والتي تضم 639 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية وراجع دفاتر المعلمين وكشوف الحضور والدرجات، واطمأن على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والفهم، مشيدًا بالجهود المبذولة لدعم التحصيل الدراسي وتحقيق أقصى استفادة تعليمية.

كما شملت الجولة تفقد معمل العلوم خلال حصة للصف الرابع الابتدائي، حيث لاحظ تفاعل الطلاب واستيعابهم للشرح، وأبدى ارتياحه لمستوى الأداء داخل المعمل.

وخلال جولته، حرص الوزير على الاستماع لآراء عدد من أولياء الأمور المتواجدين أمام المدرسة، حيث أكد أهمية دور الأسرة في دعم أبنائهم دراسيًا وتعزيز انتظامهم وتفوقهم، مثمنًا مشاركتهم الفعالة في دعم المنظومة التعليمية.

من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن رضاهم عن انتظام الدراسة والقرارات المنظمة للعام الدراسي، مؤكدين حرصهم على التعاون مع المدرسة لضمان تحقيق أفضل النتائج لأبنائهم.