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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى المسلة

محافظ أسوان يطمئن
محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية بمستشفى المسلة
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واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة بتفقد منظومة العمل بمستشفى المسلة التخصصى حيث أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى المسلة 

المحافظ يوجه لتوفير خدماتها بالجودة العالية للمترددين عليها

ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها داخل 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد العناية المركزة والعناية المتوسطة للكبار والأطفال ، فضلاً عن الأقسام الداخلية والطوارئ والأشعة والصيدلية ، والمعامل ، والتى من بينها معمل ( PCR ) المسجل دولياً ، حيث إستمع لشرح تفصيلى من الدكتور طه جابر مدير المستشفى عن ما تحتويه من خدمات متعددة يتم توفيرها داخل 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى ، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير .

وكلف محافظ أسوان بأن تستمر مستشفى المسلة على نفس المستوى من الأداء لتقديم رسالتها فى توفير الرعاية الطبية والعلاجية تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل المحافظة  .

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