ماكرون: مصر شريك تاريخي واستراتيجي لفرنسا وحريصون على استقرارها

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مصر شريك تاريخي واستراتيجي لفرنسا، مشيرًا إلى أن هناك إرادة قوية لتطوير العلاقات المشتركة مع مصر.

وأضاف "ماكرون" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين: "نثمن جهود الرئيس السيسي لتحقيق السلام في المنطقة، موضحًا أن فرنسا حريصة على استقرار مصر في ظل ظروف إقليمية متدهورة.

وتابع: " فرنسا ستواصل دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا: "لدينا إرادة ثابتة لدعم أجندة مصر للتنمية".

وأردف، الرئيس الفرنسي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع على أكثر من 260 مليون يورو لمشروعات في مصر، مؤكدًا: "ملتزمون بالوقوف إلى جانب مصر في بناء وتحديث مترو أنفاق القاهرة".

وأشار إلى أن المنتدى الفرنسي المصري للتعليم العالي سيكون فرصة للتقارب في مجال المؤسسات التعليمية، مؤكدًا: "نسعى لتعزيز العلاقات والروابط المختلفة مع مصر".