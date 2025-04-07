"مياه نهر النيل شريان الحياة".. رسالة حاسمة من السيسي عن تطورات سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تباحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول التطورات المتعلقة بملف الأمن المائي.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ في هذا الملف، مشددًا على أن نهر النيل هو رابط تاريخي وجغرافي يجمع دول حوض النيل.

وأشار السيسي إلى أن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على التعاون بين دول حوض النيل، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي لتحقيق المنفعة للجميع.

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد الكامل لمصر على مياه نهر النيل، حيث يُعتبر شريان الحياة لمصر وشعبها.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.