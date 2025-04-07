وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير"الأنبا بولا" بالبحر الأحمر لمناقشة موقف أعمال المرافق بالدير

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأنبا دانيال، النائب البابوى لشئون الأديرة وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والوفد المرافق له، لمناقشة ما يتم تنفيذه بشأن أعمال المرافق" مياه الشرب – الصرف الصحي" الخاصة بالدير.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب المهندس شريف الشربيني، بممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مؤكداً بذل الجهود لتلبية طلباتهم في إطار خُطط العمل واللوائح المنظمة للعمل بقطاع المرافق والجهات التابعة للوزارة، وكذا اهتمام وزارة الإسكان بتقديم مختلف التيسيرات لدور العبادة.

وناقش اللقاء تفاصيل الأعمال الخاصة بأعمال المرافق" مياه الشرب – الصرف الصحي" الخاصة بالدير، حيث تم التاكيد على الانتهاء من التصميمات الخاصة بها وجار العمل لبدء التنفيذ، وفي هذا الصدد، وجه وزير الإسكان، بوضع برنامج زمني للأعمال للانتهاء من المشروعات والمتابعة الدؤوبة لحين الانتهاء منها وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

من جانبهم، أعرب مسئولو دير "الأنبا بولا" بمحافظة الأحمر، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان لسرعة استجابة سيادته لطلباتهم وتقديم الدعم والاهتمام باحتياجات الدير من امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي، كما قدموا للمهندس شريف الشربيني درعا تقديرا لجهوده في دعم الدير والقطاع العقاري.

