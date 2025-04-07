وظائف شاغرة في شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد الباتع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة:ـ

رئيس قطاع التفتيش ومراقبة الجودة التابع لرئاسة الشركة.

مدير عام الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي التابع لقطاع الحسابات المركزية بقطاعات الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

شروط عامة

بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة المعلن عنها يشترط في المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشمولة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة وكذلك تقديم بيان حالة وظيفية محمد + نتيجة تحليل المخدرات .

على راغبي التقدم لشغل الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج شغل الوظيفة من الإدارة العامة لشئون الأفراد مقرر لجنة الأمانة الفنية ) بديوان عام الشركة ( ٧ شارع رياض بجليم )

تقدم الطلبات باليد وتسلم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٥ ولمدة تنتهي بنهاية عمل ا با والموافق ١٥/ ٤ / ۲۰٢٥ باسم السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجنة يوم الأمانة الفنية لشغل الوظائف القيادية والغير قيادية بالشركة .

ويرفق بالطلب بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته والتراحاته في تطوير الكلمة العمل طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يراعى إعداده على الحاسب الآلي لسهولة مناقشته اثناء الاختبار من أصل وعشر نسخ على ورق كوارتر

استيفاء البيانات الشخصية على النموذج المعد لذلك مرفق بها عدد 4 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي + CD محمل عليه نسخة من المستندات وبطاقة الرقم القومى للمتقدم والزوجة والأولاد.