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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماكرون: سنواصل دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

ماكرون
ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك مجالات كثيرة للتعاون مع الدولة المصرية، في الصناعات الغذائية والطاقة والخدمات، وقطاع الدفاع وهو فى قلب علاقة الثقة بيننا.

وأضاف "ماكرون" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستواصل دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن هناك شراكة وثيقة سنعززها أكثر، وهناك تعاون تربوي وجامعي، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر وملتزمون بتعزيز تطوير المدارس الفرنسية والتعاون الثقافي فى مجال الأثار.

وأردف: "سألتقي هذا المساء بعدد كبير من الفنانين لتعزيز العلاقة والروابط بين مصر وفرنسا".

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