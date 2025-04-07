قوافل جامعة المنوفية التنموية تناقش إنشاء مشروع تطوير وتوطين صناعة الحرير بقرية بخاتي

توجهت قافلة كلية الزراعة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لقرية بخاتي لمناقشة إنشاء مشروع تطوير وتوطين صناعة الحرير بمحافظة المنوفية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتوطين الصناعات المحلية ذات القيمة الإقتصادية العالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وذلك تحت اشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد صلاح الخولي عميد الكلية والدكتور محمد علوي سليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور ممثلي مديرية الزراعة بالمنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأن جامعة المنوفية تعمل وفق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومن تلك الاهداف تطوير القرى بما فيها من الصناعات الصغيره ومتناهية الصغر والعمل على تطويرها ونقلها من إطار التصنيع المحلي إلى التصدير الدولي وفق المعايير الدوليه لتطوير الصناعات.

واضاف رئيس الجامعة أن قوافل جامعة المنوفية تقدم كافة الاستشارات الفنية والاستراتيجية لأصحاب المشاريع بالقرى والمراكز والمحافظات المجاوره لبحث تطوير الصناعات المحليه وتطويرها وفقا للخبرات المتعدده في جامعة المنوفية والتي منها صناعه الحرير حيث تمتاز مصر بزراعه الاقطان مما يؤهلها للتنافس الدولي في صناعات الغزل والنسيج.

كما أشار رئيس الجامعه أن قافلة جامعة المنوفية بقرية بخاتي جاءت لمناقشة فكرة إنشاء مشروع لتطوير وتوطين صناعه الحرير بقرية بخاتي والتي بحثت من خلالها التحديات التي تواجه صناعة الحرير الطبيعي في مصر وأحدث التطورات التكنولوجية في إنتاج الحرير.

كما أكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية إعداد دراسة جدوى متكاملة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز التسويق بالجامعة ، لضمان تسويق ناجح ودعاية فعالة للمشروع بما يحقق أرباحا مستدامة، واستدامة مثل هذه المشروعات في كافة المجالات التنموية بالقرى الصناعية والحرفية وتقديم الخبرة المتنوعة من كليات الجامعة.

وقد ناقشت القافلة عدد من المحاور التي تدعم صناعة الحرير محليا ومنها إختيار الأنواع المناسبة من الحرير وأشجار التوت التي تتماشى مع البيئة المصرية، مع التركيز على الأصناف ذات الإنتاجية العالية والقيمة الغذائية المرتفعة وأفضل الطرق لتربية يرقات الحرير والمحافظة على جودة وإنتاجية سلالات بيض دودة القز.

وأكد المشاركون في فاعليات القافلة، ضرورة تنفيذ عدد من الخطوات المهمة أبرزها، قيام الجمعية بحصر أعداد المهتمين من أهالي قرية بخاتي (ذكور-إناث) بتنفيذ هذا المشروع، وقيام كلية الزراعة جامعة المنوفية تشكيل فريق عمل متخصص لتقديم دورات تدريبية لدعم المشروعات الصغيرة في هذا المجال. وايضا قيام مركز تنمية الريف كلية الزراعة بتدريب عدد من سيدات القرية كرائدات أعمال في كل تخصص بداية بالسيدات الأكثر إهتماما بتنفيذ هذا المشروع وقيام كلية الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالتدريب العملي لأهالي القرية المهتمين بتنفيذ المشروع بداية ٣٥ متدرب، وقيام الجمعية الخيرية ببخاتي تعين منسق للمشروعات التنموية في مجال الإرشاد الزراعي، هذا إلى جانب تنسيق عدد من المهام بين جامعة المنوفية ومديرية الزراعة وقرية بخاتي.