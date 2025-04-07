وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

تفقد، اليوم، الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام، يرافقه الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور كريم الشبراوي، مدير مستشفى الغردقة العام، وذلك لمتابعة سير العمل، وتقييم الأداء، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث حرص وكيل الوزارة على التأكد من جاهزية القسم لاستقبال جميع الحالات الطارئة، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتأكد من تطبيق بروتوكولات التعامل مع الحالات الحرجة، ووجود الفرق الطبية بنظام النوبتجيات بشكل فعلي، مشددًا على أهمية حسن استقبال المرضى وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

ثم توجه وكيل الوزار، إلى قسم العناية المركزة، حيث راجع سجلات المرضى، وتأكد من توافر الأجهزة الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور، واطمأن على تواجد الأطباء والتمريض على مدار الساعة.

كما شملت الجولة قسم الحضانات للأطفال المبتسرين، والأقسام الداخلية، بالإضافة إلى المعمل والصيدلية المركزية. وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ونظافة بيئة العمل، وسلامة جميع الإجراءات المتبعة في صرف العلاج وتحاليل المرضى.

استمع الدكتور إسماعيل العربي خلال جولته إلى عدد من المرضى وذويهم، حيث حرص على معرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية، ومتابعة اى ملاحظات أو شكاوى، مؤكدًا أن راحة المريض وجودة الخدمة المقدمة له هما على رأس أولويات المديرية.

كما وجّه وكيل الوزارة، بسرعة العمل على تذليل أية معوقات قد تؤثر على انتظام العمل أو جودة الخدمة الطبية، وشدد على ضرورة تفعيل دور فريق الجودة داخل المستشفى، وتوثيق الإجراءات والخدمات طبقًا لمعايير الاعتماد، تمهيدًا لرفع كفاءة المستشفى بالكامل.

و فى ختام المرور أكد وكيل الوزارة، على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء، والمتابعة اليومية، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء محافظة البحر الأحمر وتتماشى مع أهداف الدولة في تحسين المنظومة الصحية بشكل شامل ومستدام.