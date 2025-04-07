الرئيس السيسي: مصر وفرنسا حريصتان على عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت الحديث عن التطورات الخاصة بملف الأمن المائي، وأن نهر النيل رابط تاريخي وجغرافي يجمع دول الحوض.

وأكد "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن مصر تتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي، موضحًا أنه تم التطرق للأوضاع في السودان والاتفاق على ضرورة تكثيف التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.

وتابع، أنه تم التأكيد على حرص مصر وفرنسا على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن بقناة السويس، موضحًا أن الأوضاع في قطاع غزة أدت إلى خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، إلى جانب التأثير المباشر على حركة التجارة الدولية.