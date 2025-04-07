السيسي: تحقيق السلام بعيد المنال دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة

وأضاف: أننا توافقنا مع فرنسا، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتناولنا بشكل معمق التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية، حيث تم عرض أهم ما جاء في المباحثات المصرية الفرنسية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.