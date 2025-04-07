الرئيس السيسي لـ«ماكرون»: نرفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت الحديث عن الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن الأوضاع في غزة.

وأكد "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تم التوافق على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطنيين، كما تم الحديث عن خطة إعمار غزة، والحديث عن مؤتمر إعمار غزة، حيت تتوقف الأعمال الإسرائيلية في غزة.

وتابع، أن تحقيق الاستقرار والسلام سيظل أمرًا بعيد إذا لم يتم حل الأزمة الفلسطينية، موضحًا أنه تم بحث مع الرئيس الفرنسي سبل حل المشكلات في قطاع غزة، وتم الحديث عن الأضاع في سوريا، وتم التوافق على وحدة وحرية سوريا.

وأردف، الرئيس السيسي، أن هناك ضرورة لعودة وقف إطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك توافق مصري فرنسي على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.