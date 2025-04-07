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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: تعزيز السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت الحديث عن ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات.

وأشار “السيسي” إلى أن هناك توافق مصري فرنسي على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن تعزيز السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية القضية الفلسطينية، وناقشت مع الرئيس الفرنسي سبل إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.

وتابع: “أكدنا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، شددنا على ضرورة تهدئة الوضع في لبنان وتنفيذ القرار 1701”.

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