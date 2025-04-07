وزير التعليم يشيد بانضباط العملية التعليمية في مدارس المنوفية

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته التفقدية المفاجئة بزيارة مدارس محافظة المنوفية، حيث استهدف متابعة سير العملية التعليمية ومدى تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة "بي العرب الابتدائية بنات" التابعة لإدارة الباجور التعليمية، حيث اطلع على انتظام الدراسة داخل الفصول، وتفقد كراسات الواجبات وحضور الطلاب.

وأشاد الوزير بالانضباط العام للمدرسة، مثنيًا على مستوى تحصيل الطلاب الدراسي وتفاعلهم مع المعلمين.

ثم توجه الوزير لزيارة مدرسة "بي العرب الابتدائية" التابعة لإدارة الباجور التعليمية، والتي تضم 639 طالبًا وطالبة، حيث تفقد الوزير فصول المدرسة واطلع على كراسات الواجبات والحصص، كما تابع تحصيل الطلاب في القراءة والفهم، مؤكدًا على أهمية الدعم المستمر للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

واستكمل الوزير جولته بتفقد معمل العلوم في مدرسة "بي العرب"، حيث اطمأن على مستوى استفادة الطلاب من شرح المعلمة في حصة العلوم. كما التقى بعدد من أولياء الأمور، مشيرًا إلى أهمية دورهم في متابعة تحصيل أبنائهم الدراسي.

وفي سياق الجولة، زار الوزير مدرسة "الشهيد محمد رضا وجيد فراج الإعدادية بنون" التابعة لإدارة الباجور، حيث تفقد حجرة المعلمين، وأجرى حوارًا مباشرًا معهم حول القرارات التعليمية وآليات تحسين مستوى العملية التعليمية. كما اطلع على كراسات الواجبات وكشوف الدرجات.

اختتم الوزير جولته بزيارة مدرسة "الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة"، حيث تفقد فصول الصفين الأول والثاني الثانوي واطمأن على مستوى تحصيل الطلاب الدراسي. كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول المناهج ونظام الامتحانات، مشددًا على أهمية تفاعلهم مع التطورات التكنولوجية.

وفي لفتة إنسانية، التقط الوزير صورة تذكارية مع الطالب المتفوق أحمد مصطفى محمود، الذي حصل على المركز الأول بالمدرسة، مؤكداً على أهمية تشجيع التفوق الدراسي.

في ختام جولته، أشاد الوزير بما شاهده من انضباط وانتظام في سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الباجور التعليمية، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل المدارس والمعلمين في تطبيق القرارات التربوية، وضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.