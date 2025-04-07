ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: اتفقنا على تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت التشديد على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على أهمية تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية الجديدة بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهني والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع، أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة وضرورة دعم مصر في جهدها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجئ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذكاء الاصطناعي مصر فرنسا الهجرة غير الشرعية