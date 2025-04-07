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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: اتفقت مع ماكرون على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سوريا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على اهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض السورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم  بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية حيث تم عرض أهم ما جاء في المباحثات المصرية الفرنسية.


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
 

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