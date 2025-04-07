ads
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية أولوية في المباحثات مع ماكرون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت استعراض العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا وتم التطرق لسبل دفعها قدمًا في كافة المجالات ذات الأولوية لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تم التأكيد على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

وتابع، أنه تم التشديد على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون مصر فرنسا المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي التنمية الاقتصادية