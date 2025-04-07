السيسي: توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية أولوية في المباحثات مع ماكرون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت استعراض العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا وتم التطرق لسبل دفعها قدمًا في كافة المجالات ذات الأولوية لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تم التأكيد على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

وتابع، أنه تم التشديد على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.