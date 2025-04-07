الرئيس السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا خطوة مهمة لتحقيق مصالح البلدين

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تجسد بجلاء مسيرة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن المصالح المصرية الفرنسية توجت اليوم بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاسراتيجية.

وأوضح، هذه الشراكة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.