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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تفاصيل لقاء وزير التعليم بمدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته

جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم بالمنوفية
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كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل زيارة الوزير محمد عبد اللطيف لمدارس إدارة الباجور التعليمية، وما دار مع مدير الإدارة الراحل قبل وفاته.

وأكد المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن الوزير أشاد بأداء مدير الإدارة، أسامة بسيوني، وذلك في نهاية زيارته، حيث أثنى على الانضباط في سير العملية التعليمية ومستوى حضور الطلاب في المدارس. 

كما وجه الوزير بتكريم بسيوني تقديراً لجهوده في ضبط العملية التعليمية بالإدارة.

وشدد المصدر على أن الأخبار المتداولة حول تعنيف الوزير للمدير قبل وفاته وسببه أزمة صحية غير صحيحة، وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يلتقى به إلا في نهاية الزيارة لأنها جولة مفاجئة.

وكانت مستشفى الباجور التخصصي في محافظة المنوفية قد أعلنت عن وفاة أسامة بسيوني، مدير الإدارة التعليمية في الباجور، إثر أزمة صحية مفاجئة، وذلك بعد انتهاء زيارة الوزير محمد عبد اللطيف لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة.

التربية والتعليم والتعليم الفني الوزير محمد عبد اللطيف محافظة المنوفية ازمة صحية