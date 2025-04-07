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الإثنين 07 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وماكرون يوقعان على إعلان مشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون على إعلان مشترك لترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًّا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

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