كنيسة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة تنظم رياضة الصوم الأربعيني المقدس

نظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، رياضة الصوم الأربعيني المقدس، حيث أقيمت فعاليات الرياضة الروحية تحت شعار "فرحين في الرجاء"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضِّيْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَةِ" (رو 12: 12).

شارك في الرياضة الفصحية القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، والأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بالقنطرة غرب، الذي ألقى تأملات اليومين الأولين من الرياضة الروحية بعنوان "التوبة والتجديد"، كما شارك أيضًا الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، حيث تحدث في إرشاد اليوم الثالث حول "الرجاء".

تضمنت رياضة الصوم الأربعيني المقدس عددًا من الترانيم الروحية المتنوعة، التي قدمها كورال "قلب يسوع"، كما تم الاحتفال بعيد الأم، وتكريم أمهات الرعية، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهن.