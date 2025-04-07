القبض على 14 عنصرا إجراميا بالقاهرة بحوزتهم مخدرات ثمنها 5 ملايين جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة تجار المواد المخدرة بمناطق السلام ومدينة بدر والمقطم والساحل.

ونجحت جهود رجال الأمن فى ضبط 4 عناصر أجرامية بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم 30 كيلو حشيش .

وفى منطقة السلام، تم ضبط عنصر إجرامى وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة لعقارى “التامول والترامادول”.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم 3 كيلو شادو وأستروكس، بينما تم ضبط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش فى الساحل و3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أيس وحشيش بحلوان والسلام، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.