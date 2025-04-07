ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31710 طن تشمل : 4603 طن كلينكر و 15279 طن يوريا و 11828 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50633 طن تشمل : 10432 طن حديد و 11000 طن خردة و 10810 طن قمح و 6742 طن ابلاكاش و 869 طن خشب زان و 4200 طن فول و 6200 طن بضائع متنوعة و 1100 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 380 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 347 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5333 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127421 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53579 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2472 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6133 حركة .

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة ، حيث سبق الإعلان عن وصول عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش الى جانب 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا ، و تعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة ، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة .