تداول 10 آلاف طن و707 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و707 شاحنات و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و495 شاحنة و113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 212 شاحنة و37 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة امل.

كما تم تداول 500 طن بضائع، 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1935 راكب بموانيها.