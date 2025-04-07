قصور الثقافة تشارك في التشغيل التجريبي لقرية التراث بشرم الشيخ

ضمن البرامج الفنية لوزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، السبت، في فعاليات التشغيل التجريبي لقرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وقدمت الهيئة مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية نتاج الورش الخاصة بأشغال المرأة والتراث السيناوي التي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتنوعت المعروضات ما بين تطريز الإيتامين، المجسمات الخشبية، المشغولات بالخرز، الملابس البدوية، مفارش النول، المشغولات الجلدية، والأشكال الفنية المصممة بخامات معاد تدويرها، وغيرها من المنتجات اليدوية الفريدة التي تعكس الهوية المصرية الغنية والمتنوعة.

نفذت الفعاليات من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإشراف منيرة فتحي، وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وتأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة، للحفاظ على التراث وتسليط الضوء على الصناعات اليدوية والتقليدية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض داخل القرية بشكل دائم، ليفتح أبوابه للجمهور أسبوعيا يومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحا حتى 10 مساءً، وذلك كخطوة أولى نحو التشغيل الكامل للقرية.



