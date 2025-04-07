استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية على خيمة إعلاميين قرب مستشفى في غزة

استشهد صحفي من بين شخصين في غارة جوية إسرائيلية على خيمة إعلاميين بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تسعة صحفيين أصيبوا في الاعتداء.



كما قصفت قوات الاحتلال منزلين غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.



واستشهد ثلاثة فلسطينيين بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما استشهد شاب في قصف شمال مدينة غزة.



واستشهد شخصان وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية على بلدة جباليا شمال قطاع غزة.