القبض على سيدة ونجلى شقيقها لقيامهم باحتجاز أخرى والتعدى عليها بالضرب بالأميرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة ونجلى شقيقها لقيامهم باحتجاز أخرى والتعدى عليها بالضرب وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الأميرية .



تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل ملابس، مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بتضرره من قيام إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم بإحتجاز شقيقته بمسكنها بدائرة القسم، بالفحص تبين قيام السيدة المشار إليها ونجلى شقيقها بإستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولاً لمسكنهم والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم وإكراهها على توقيع 2 إيصال أمانة ، وذلك لشكهم فى قيامها بسرقة جهاز إلكترونى من مسكنهم.



و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط ( السيارة المستخدمة فى الواقعة – إيصالى الأمانة مُذيلان بتوقيع المجنى عليها – هاتف محمول خاص بالمشكو فى حقها “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابهم للواقعة”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.