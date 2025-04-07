"نقل الكهرباء": توقع عقد مع شركة الجيزة للأنظمة لتوسيع محطة محولات جنوب

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الجيزة للأنظمة، لتوسيع محطة محولات جنوب الكيان (110 ك.ف) التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة.

يشمل المشروع إضافة عدد (١) خلية كابل جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح.

ويهدف هذا التوسيع إلى توفير مصدر تغذية رئيسي لمحطة الجر الكهربائي TSS01 ضمن منظومة تطوير البنية التحتية لمشروعات النقل الكهربائي.

يإتى ذلك في إطار خطة الدولة في رفع كفاءة الشبكة القومية وتعزيز الاعتمادية في التغذية الكهربائية وخاصة المشروعات الاستراتيجية للدولة وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وضمن المتابعة المستمرة.