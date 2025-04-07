قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا قتل في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الاثنين.



وكان هذا الهجوم الأحدث الذي يشن على الرغم من الهدنة الهشة بين إسرائيل وحزب الله، وبعد زيارة مبعوث أميركي.



وقالت الوزارة إن الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة الطيبة قرب الحدود مع إسرائيل "أدى إلى استشهاد مواطن".

