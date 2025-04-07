زراعة قناة السويس تطلق مؤتمرا حول دور التكنولوجيا في استدامة الإنتاج

تنظم كلية الزراعة بجامعة قناة السويس غداً الثلاثاء الموافق 8 إبريل مؤتمرها السنوي السادس للدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت عنوان: "التطبيقات التكنولوجية الحديثة لاستدامة الإنتاج الزراعي"، في رحاب الكلية بالجامعة، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تضع البحث العلمي في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من دورها الوطني في خدمة قضايا التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مما يحتم مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في دعم الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن هذا المؤتمر يعكس التوجه العلمي المتطور لكلية الزراعة، التي تعد من الكليات الرائدة في دعم قضايا التنمية الزراعية.

ويُقام المؤتمر تحت إشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف من الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور جمال المصري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بينما يتولى تنسيق المؤتمر الدكتور خالد عبد الحميد.

وتشهد فاعليات المؤتمر هذا العام العديد من الفقرات العلمية والمتميزة، من بينها عروض للأبحاث العلمية والملصقات البحثية، إلى جانب عروض للمشاريع التطبيقية وورش العمل المتخصصة التي تُعقد على هامش المؤتمر.

كما يشهد المؤتمر فقرة خاصة لتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس في مجال الدراسات العليا والبحوث، تقديراً لإسهاماتهم العلمية والبحثية.

ويخصص المؤتمر جوائز لأفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، وأفضل بحث تطبيقي، على أن يتم ترشيح الفائزين لتقديم أعمالهم في مؤتمر الجامعة العام، مما يعزز من فرص التنافس العلمي الشريف، ويشجع الباحثين على تطوير جودة أعمالهم البحثية.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الجمعية العلمية للعلوم الزراعية بالكلية، والتي يصدر عنها عدد من المجلات العلمية المحكمة.

وتقدم هيئة تحرير المجلات فقرة ضمن فاعليات المؤتمر لإلقاء الضوء على التطورات التي شهدتها هذه المجلات، وتصنيفها المحلي، والرؤية المستقبلية لها في ضوء معايير النشر العلمي.

هذا وتدعو كلية الزراعة جميع المهتمين من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لحضور هذا الحدث العلمي الهام، الذي يعقد بمدرج الدكتور سعيد الشامي بالكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، لما له من دور بارز في تعزيز تبادل الخبرات وعرض أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال الاستدامة الزراعية.