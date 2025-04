جامعة قناة السويس تطلق سلسلة برامج تدريبية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات أبريل الحالي

يواصل مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، تنظيم عدد من البرامج التدريبية المتنوعة خلال شهر أبريل الجاري، في إطار خطة تنموية تهدف إلى دعم المهارات الرقمية وتعزيز قدرات منتسبي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتنطلق أولى الدورات التدريبية خلال يومي 9 و10 أبريل ببرنامج Endnote، ثم يعقبه برنامج Data analysis using Microsoft Excel في الفترة من 13 إلى 14 أبريل، ويلي ذلك برنامج Plagiarism checker and avoidance من 16 إلى 17 أبريل. ويُعاد تقديم برنامج Data analysis using Microsoft Excel مرة أخرى يومي 20 و21 أبريل، بينما يُنظم برنامج Endnote من جديد خلال يومي 23 و24 من الشهر ذاته. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، يُقدم برنامج أدوات الذكاء الاصطناعي في الفترة من 27 إلى 28 أبريل، قبل أن تختتم البرامج الحضورية ببرنامج Plagiarism checker and avoidance يومي 29 و30 أبريل.

وتُعقد جميع هذه البرامج التدريبية داخل مقر مركز تنمية الموارد البشرية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

كما يتيح المركز برامج تدريبية بنظام الأونلاين للسادة المعارين ممن ليسوا على رأس العمل، وكذلك للمشاركين من الجامعات الأخرى، وتشمل برنامج Endnote يومي 12 و13 أبريل، وبرنامج Plagiarism checker and avoidance يومي 19 و20 أبريل، على أن تُعقد جميع الدورات التدريبية الإلكترونية في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً، مراعاة لظروف المشاركين.

وتُقام هذه الدورات التدريبية تحت إشراف عام من الدكتور عبد الرحيم أحمد، مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وبإشراف مباشر من الدكتور أمير مهنا، مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتأتي هذه البرامج ضمن رؤية الجامعة نحو تطوير البنية التكنولوجية وتنمية الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير المهنية والعلمية.