رئيس جامعة أسيوط يشارك في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

يشهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، انطلاق فعاليات ملتقى الجامعات المصرية - الفرنسية، والذي تستضيفه جامعة القاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظيره الفرنسي فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وقيادات التعليم العالي بالبلدين، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.

ويأتي الملتقى تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، حيث يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير التعليم الفرنسي وعددًا من رؤساء الجامعات الفرنسية، بهدف بحث فرص التعاون المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي تدعم الشراكات الأكاديمية وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والبرامج الدراسية المشتركة.

ويُعد هذا الحدث ترجمة فعلية لعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، وحرص الجانبين على تطوير التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إنشاء برامج دراسية مزدوجة، وتعزيز التبادل الأكاديمي، وإنشاء فروع جامعات دولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي البارز، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على تعزيز التعاون مع الجامعات الفرنسية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وربطها بسوق العمل الإقليمي والدولي، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية.

