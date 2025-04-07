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الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: الاستجابة لـ 2044 شكوى وطلب خلال مارس الماضي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لإستقبال 2140 شكوى وطلب خلال شهر مارس الماضى ، تمت الإستجابة  ل 2044 شكوى وطلب بنسبة 95% ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ إستكمال مراجعة وفحص 96 شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلاً عن  إستقبال 37 شكوى للمواطنين  واردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتم حسمها كلها  بنسبة 100% .

ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء   https://www.shakwa.eg  أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظاميAndroid & IOS،والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg  كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس 2369134 /055 أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar   ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة  01270664666 .

الاستجابة الشكاوى الحكومية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمحافظة الشرقية محافظ الشرقية