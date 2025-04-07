الرئيس الإسرائيلي: اجتماع نتنياهو مع ترامب اليوم سيكون حاسما بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إنه على الحكومة الإسرائيلية احترام أي حكم تصدره المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأضاف "إسحاق" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن سيكون حاسمًا وسيتناول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وتابع، أنه يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة المحتجزين بقطاع غزة، داعيًا الولايات المتحدة إلى بذل أقصى جهد واتخاذ أي خطوة ممكنة من أجل إعادة المحتجزين.

وأكمل: " أؤكد موقفي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر".