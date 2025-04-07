حصيلة متصاعدة.. 50 ألف شهيد في غزة ومعاناة مستمرة تحت الأنقاض

أفادت مصادر طبية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,752 شهيداً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، في مجزرة متواصلة تطال المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، وسط عجز متزايد في الإمكانات الطبية والإنسانية.

ووفق ذات المصادر، ارتفع عدد المصابين إلى 115,475 جريحاً، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الشوارع التي أصبحت غير آمنة بفعل القصف المستمر.

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، وصلت إلى مستشفيات القطاع 57 جثماناً بينهم شهيد تم انتشاله من تحت الركام، إلى جانب 137 إصابة جديدة، ما يعكس استمرار العدوان واتساع نطاق استهدافه للمناطق السكنية.

منذ تاريخ 18 مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، سُجلت 1,391 حالة استشهاد جديدة، إلى جانب 3,434 إصابة، ما يشير إلى تصعيد خطير في مستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية وعودة لغة القوة إلى الواجهة، على حساب الجهود الدبلوماسية والإنسانية.

العدد المعلن لا يُعبّر عن الحجم الكامل للمأساة، إذ لا تزال أعداد غير معروفة من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في ظل غياب المعدات اللازمة ومخاطر الاستهداف المباشر لفرق الإسعاف والدفاع المدني التي تحاول انتشالهم.